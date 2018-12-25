Фильм «Удивительный мир Марвена» Роберта Земекиса провалился в прокате

Лос-Анджелес, США, , 11:21 — REGNUM Новый фильм Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена» не понравился зрителям и провалился в прокате. В первые выходные показов картина смогла заработать лишь около $2,3 млн. Об это сообщил портал Deadline.

Фильм был показан в 1911 кинотеатрах США. Он получил плохие оценки на различных интернет-сервисах. Издание отмечает, что «Удивительный мир Марвена» является самым неудачным проектом как Роберта Земекиса, так и Стива Карелла, который сыграл в фильме главную роль.

Читайте также: Актер Кевин Спейси опубликовал двусмысленное обращение к зрителям — видео

Напомним, «Удивительный мир Марвена» является адаптацией документальной картины 2010 года, которая рассказывает о том, как художник и фотограф Марк Хоганкамп после полученной травмы и амнезии пытался восстановить свои воспоминания. Для этого Он построил игрушечный город Marwencol.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии оценили правонарушения героев фильма «Один дома»