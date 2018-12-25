В «Гоголь-центре» в Москве премьера спектакля Серебренникова «Барокко»

Москва, , 11:02 — REGNUM 25 декабря в Московском театре «Гоголь-центр» премьера авторской постановки Кирилла Серебренникова «Барокко». Сложносочиненный проект с текстами философов и общественных деятелей ХХ века, с музыкой Генделя, Баха, Монтиверди и других, с танцами и даже видео трансляциями из фильмов принадлежит целиком и полностью художественному руководителю театра, находящемуся под домашним арестом, режиссеру Кириллу Серебренникову. Соответственно, постановка осуществлялась опосредованно: по записям и через адвоката подследственного.

Как указывается на официальном сайте театра, эпиграфом к спектаклю можно поставить слова Жиля Делеза: «Герои барокко прекрасно осознают, что не галлюцинация симулирует реальность, а сама реальность — галлюциноторна».

В драматических ролях — Один Байрон, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Ян Гэ, Рита Крон, Никита Кукушкин, Илья Ромашко, Мария Селезнева, Александр Уткин и другие.

Автор музыкальной композиции —Даниил Орлов, режиссер — Евгений Кулагин, хореограф — Иван Естегнеев