В сеть выложили трейлер скандального фильма «Праздник»

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В сеть выложили трейлер скандальной комедии Александра Красовского «Праздник», которая расскажет зрителям о праздновании нового года в блокадном Ленинграде. Ролик был опубликован 24 декабря на YouTube-канале режиссера.

Ранее Красовский заявил, что премьера картины пройдет в YouTube в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019. 18 декабря 2018 года режиссер сообщил журналистам: он получил от своих знакомых предупреждение о том, что Роскомнадзор намерен заблокировать картину. В фильме снялись Алена Бабенко, Ян Цапник, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков и Ася Чистякова.

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Напомним, сюжет фильма «Праздник» вызвал острую негативную реакцию в обществе. Согласно синопсису, картина расскажет зрителям о том, как одна зажиточная семья праздновала Новый год в блокадном Ленинграде. С осуждением идеи и выбранного для фильма жанра комедии выступили общественники, деятели искусства и депутаты.

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