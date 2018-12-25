Андрей Мягков заявил, что ему не нравится продолжение «Иронии судьбы»

Москва, , 10:14 — REGNUM Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», заявил, что он плохо относится к его продолжению. Об этом он сказал в интервью порталу Teleprogramma.

Актер сообщил: он не понимает, зачем нужно было выпускать картину на экраны в том варианте, в котором её сегодня видят зрители.

«Я не одобряю, в общем», — сказал Мягков.

Стоит отметить, что актер также отказался комментировать ранее сказанные им слова по поводу того, что он сам прекратил бы показывать «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» «лет на 40». Мягков пояснил, что он уже много раз высказывался на эту тему.

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Напомним, фильм «Ирония судьбы. Продолжение» вышел на экраны в декабре 2007 года. В фильме снялись актеры из первой картины: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт и Александр Белявский.

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