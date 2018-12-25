В Санкт-Петербурге открывается Международный органный фестиваль

Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM 25 декабря, в первый день католического Рождества, в Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге открывается I международный органный фестиваль «Венок Рождества — от Берна до Владивостока». Музыкальный форум продлится до 13 января, старого Нового года. Петербургская публика услышит произведения Баха, Мендельсона, Сен-Санса, Элгара, Андриессена, Генделя и других выдающихся композиторов в исполнении ведущих органистов Европы. Концерты пройдут в Концертном зале Яани кирик, Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии и Римско-католическом храме Девы Марии Лурдской.