Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:41:30 МСК

В Санкт-Петербурге открывается Международный органный фестиваль

Культура

Организаторы назвали его «Венок Рождества — от Берна до Владивостока»

Санкт-Петербург, 25 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  25 декабря, в первый день католического Рождества, в Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге открывается I международный органный фестиваль «Венок Рождества — от Берна до Владивостока». Музыкальный форум продлится до 13 января, старого Нового года. Петербургская публика услышит произведения Баха, Мендельсона, Сен-Санса, Элгара, Андриессена, Генделя и других выдающихся композиторов в исполнении ведущих органистов Европы. Концерты пройдут в Концертном зале Яани кирик, Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии и Римско-католическом храме Девы Марии Лурдской.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить