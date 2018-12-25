Видео: в новогодней серии «Простоквашино» герои столкнулись с проблемой

Москва, , 09:52 — REGNUM Союзмультфильм выпустил новогодний эпизод мультсериала «Простоквашино», в котором герои столкнулись с отсутствием снега. Серия была опубликована 25 декабря на YouTube-канале кинокомпании.

Вере Павловне — младшей сестре Дяди Федора, не понравилось такое развитие событий. Тогда герои мультфильма стали «спасать» для неё новый год. В результате произошло новогоднее чудо и снег все-таки пошел.

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Напомним, это уже десятая серия продолжения «Простоквашино», первый эпизод нового сезона «Союзмультфильм» выложил в сеть 29 мая 2018 года.

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