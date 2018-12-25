Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:41:26 МСК

В Москве открывается выставка израильского промышленного дизайна

Культура

Экспозиция откроется в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Москве

Москва, 25 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  25 декабря в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства в Москве Израильский культурный центр и Посольство Израиля в РФ представят выставку промышленного дизайна «Открытые пространства». По замыслу устроителей экспозиции, работы лучших выпускников Академии «Бецалель» «расскажут» о продуктивном взаимовлиянии технологии и общества.

Экспозиция, состоящая из 30 работ, разбита на пять разделов: «Обычная жизнь», «Окружающая среда», «Культура и образование», «Инновации», «Локальные культуры». В них посетитель может увидеть и дизайнерскую мебель, и инновационные предметы для общественных мест, искусственные фрукты будущего, содержащие в нужных пропорциях все необходимые питательные вещества, и чемодан повышенной вместимости «Пакуем по-новому», позволяющий брать с собой на 50% больше, чем обычно и не превышающий размера ручной клади, и многое другое.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить