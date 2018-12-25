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Жена Сергея Юрского: Мужа скоро выпишут

Культура

Наталья Тенякова пояснила, почему Юрский попал в больницу

Жена Сергея Юрского: Мужа скоро выпишут
Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР
Сергей Юрский

Москва, 25 декабря 2018, 00:36 — REGNUM  Госпитализированного 24 декабря народного артиста РСФСР Сергея Юрского должны выписать в ближайшее время, сообщила его жена Наталья Тенякова в интервью Пятому каналу.

Комментируя госпитализацию актера, она пояснила, что Юрского сочли нужным госпитализировать — у него поднялся сахар и была высокая температура.

«Ничего абсолютно страшного, я думаю, завтра или послезавтра уже выйдет», — пояснила Тенякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Юрский был госпитализирован в Москве, в связи с чем 25 декабря был отменен спектакль «Предбанник» с его участием в Театре имени Моссовета.

Читайте ранее в этом сюжете: В связи с болезнью Сергея Юрского театр им. Моссовета отменил спектакль

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