Арктическую энциклопедию издадут в Архангельске

Архангельск, , 22:17 — REGNUM Рабочая группа по изданию Арктической энциклопедии будет создана в Архангельской области — озвучил свое распоряжение губернатор Игорь Орлов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«У нас издана Поморская энциклопедия, получившая высокую оценку, предлагаю создать подобный проект, в фокусе внимания которого будет Арктика, тем более что для этого у нас есть и необходимые ресурсы, и опыт», — заявил Игорь Орлов. Губернатор Игорь Орлов поручил министерству образования и науки Архангельской области проработать план введения дисциплины «Арктиковедение» в программы региональных учебных заведений.

Директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кириллов сообщил журналисту ТАСС, что рассматриваются два варианта энциклопедии: «Это будет либо полноценное научное издание, либо детская энциклопедия об Арктике. В соответствии с выбором будет разрабатываться содержание книги».

Энциклопедия станет частью образовательного проекта «Арктиковедение», который национальный парк ведет совместно с САФУ и школой № 45 Архангельска. Предположительно она увидит свет через 2 года.

Архангельская область и САФУ имеет опыт издания пятитомной «Поморской энциклопедии», проект которой был завершен в 2017 году.