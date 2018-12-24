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Павильон № 13 на ВДНХ станет Музеем семьи Рерихов

Культура

В здании будут расположены коллекции картин Николая и Святослава Рерихов

Москва, 24 декабря 2018, 20:42 — REGNUM  Музей семьи Рерихов, являющийся одним из филиалов Государственного музея Востока, собирается в новом, 2019 году, занять павильон № 13 на главной аллее ВДНХ в Москве. Таким образом, музей покинет усадьбу Лопухиных в центре столицы. Об этом, по сообщению ТАСС, стало известно после выступления директора Музея Востока Александра Седова на заседании в Министерстве культуры РФ.

Правда, сам павильон на ВДНХ также является объектом культуры. Здание построено по проекту архитекторов К.С. Алабяна и С.А. Сафаряна в 1939 году и сохранило первоначальный облик. Здесь долгие годы располагался павильон Армянской ССР. Строение было отреставрировано два года назад.

Предварительно, в новое музейное пространство должны переехать картинная коллекция Николая и Святослава Рерихов, семейные архивы, предметы, привезенные из многочисленных экспедиций в Центральную и Восточную Азию.

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Культурная хроника
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