Московский список культурного наследия дополнили 81 объектом

Москва, , 18:59 — REGNUM На 81 единицу пополнился список объектов культурного наследия регионального значения в Москве, сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Он рассказал, что по состоянию на конец декабря 2018 года в Москве под государственной охраной состоит 7734 объекта культурного наследия.

«Этот список постоянно пополняется. Так, в этом году количество объектов регионального значения увеличилось на 81, еще порядка 130 зданий включено в перечень выявленных объектов культурного наследия», — заявил Емельянов.

Как пример выявленных объектов, он назвал общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова, доходные дома на 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, дачу Смирновых в Сокольниках.

Ранее координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков сообщил ИА REGNUM, что в 2018 году в Москве было снесено 21 историческое здание.

«Важно отметить, что это те здания, о которых мы знаем. В реальности цифра может быть намного больше. Также в списке мы не указывали объекты, которые были утрачены в ходе реставрационных работ», — подчеркнул Новичков.

Он перечислил несколько объектов. Например, снос исторического квартала на Софийской набережной в мае, дом из ансамбля городской усадьбы Шибаевых на Новой Басманной улице, дом притчи церкви Косьмы и Домиана во 2-м Котельническом переулке, доходный дом Бородина начала XX века по адресу Костянский переулок, 13.

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