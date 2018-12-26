Эволюция комикса: от Холмса к Гамлету

Василий Владимирский, , 15:26 — REGNUM

В ноябре 2018 года исполнилось 65 лет нестареющему бунтарю и главному анфан-терриблю мировой комикс-индустии Алану Муру. Наши издатели отметили это событие по-своему, выпустив четвертый том «Лиги выдающихся джентльменов» — книгу «Черное досье».

«Лига выдающихся джентльменов» родилась как шутка, как мысленный эксперимент: а что, если бы главные герои викторианской авантюрно-приключенческой прозы, от капитана Немо и невидимки Гриффина до зловещего гения Мориарти, действительно жили в конце XIX века и состояли на службе британской короны? Шутка, разумеется, ядовитая, желчная, с очевидным социально-критическим зарядом — как и все сочинения Алана Мура. Но по большому счету ни к чему не обязывающая. Однако идея оказалась вполне плодотворной, и первая часть комикса легла в основу экранизации с Шоном Коннери в одной из главных ролей. Правда, сам Мур тут же назвал эту постановку бездарной — но кто ж его будет слушать в Голливуде?

И всё же ни одна шутка не может длиться бесконечно, и «Лига выдающихся джентльменов» постепенно переросла изначально заданные рамки. После второго тома, где почти все ключевые персонажи или погибли, отражая атаку уэллсовских марсиан, или дезертировали с поля боя, автор оказался перед сложным выбором: поставить финальную точку — или резко переключить регистр, сменить интонацию. И выбрал второй вариант.

«Черное досье» — четвертая часть цикла, но по внутренней хронологии — третья. Первая глава предыдущего тома, «Столетия», вышла на английском чуть раньше, но не прочитав «Досье», трудно понять, «кто все эти люди» и что вообще происходит в «Лиге…» №3. Фабула Black Dossier незамысловата. Действие разворачивается в самом конце альтернативных 1950-х: похитив из бывшей штаб-квартиры Лиги папку с секретными документами, герои бегут, а злодеи их догоняют. Герои — это причастившаяся из источника вечной жизни Вельгильмина Мюррей, преображенная в классическую «нуарную» блондинку, и помолодевший до неузнаваемости Алан Квортенмейер. Злодеи — сотрудники британской разведки, включая очередного агента Бонда, амбициозного красавчика с замашками садиста. Но главным героем этой истории становится само «черное досье», та пухлая папка, ради которой Мила с Аланом вышли из тени и рискнули своим бессмертием.

«Лига выдающихся джентльменов», конечно, не «Хранители», не «Вендетта» и не «Из Ада». В библиографии автора она занимает более скромное место. И всё же «Черное досье» — книга во многих отношениях примечательная. После первых двух томов цикла Алан Мур наконец решился расширить и детализировать мир, где живут и умирают его персонажи. То есть впервые такую попытку он предпринял еще в приложении ко второму тому — но на сей раз всё куда серьезнее и глубже. Мур рассказывает нам предысторию Лиги, начиная с первой боевой группы экстроординарных талантов, созданной еще «королевой-феей» Глорианой (она же Елизавета I) в XVI веке. Знакомит с биографией бессмертного трансгендера Орландо (как активно действующее лицо тот впервые появится в «Столетии»). Добавляет колоритные штрихи к альтернативной истории Англии: выясняется например, что после Второй мировой войны к власти в Соединенном Королевстве пришли социалисты, и на десять лет в стране воцарился режим Большого Брата, в точности по Оруэллу. И так далее, и тому подобное — листать эти страницы можно сутками напролет, каждый раз подмечая новые детали.

Но важнее всего то, что автор расширяет пространство «Лиги выдающихся джентльменов» стилистически. В первых выпусках серия имела довольно низкий «порог вхождения»: чтобы разобраться в происходящем, читателю не требовалась особая эрудиция. Ну в самом деле, кто не слышал о капитане Немо или о «невесте Дракулы» Мине? Даже тот, кто не читал первоисточник, наверняка смотрел многочисленные фильмы и сериалы «по мотивам». В «Черном досье» автор резко задирает планку. Мур уже не дает поблажек потенциальным читателям и переходит от наивного «постмодернизма для младшего школьного возраста» к постмодернизму взрослому, полноценному. То есть от игр с общеизвестной классикой авантюрно-приключенческого жанра (Жюль Верн, Роберт Льюис Стивенсон, Брэм Стокер, Хаггард, Уэллс, Эдгар Райс Берроуз и т.д.) — к работе более тонкой, нервной, ювелирной.

«Черное досье» не перестало быть комиксом, частью большого графического романа — но текста в этом выпуске больше, чем во всех остальных томах «Лиги…» вместе взятых. В бесконечных отступлениях и масштабных флешбэках автор показывает, что эта вселенная сложнее, многокрасочней и полифоничней, чем черно-белый мир авантюрно-приключенчской прозы. Во вставных новеллах (фрагментах досье) Алан Мур имитирует стиль Шекспира, Джона Клеланда (см. скандальный роман «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех»), Алистера Кроули, Уильяма Берроуза — и так далее, и тому подобное. Комбинируя и сращивая, он проявляет выдающуюся изобретательность: например, эпизод «Как делишки, боги бездны» написан так, как П.Г. Вудхаус написал бы рассказ Г.Ф. Лавкрафта. Не отстает от Мура и его постоянный партнер (в хорошем смысле слова), главный художник проекта Кевин О`Нил. Иллюстратор щеголяет разными техниками, от стилизации под эротическую графику Обри Бердслея до новаторских (для 2007 года) 3D-эффектов: чтобы как следует изучить последние страницы, читателю понадобятся анаглифные очки с разноцветными стеклами, в которых красуются герои комикса.

В «Черном досье» Алан Мур и его команда определенно поднялись на новый уровень. Это уже совсем другая книга, для других читателей — не то чтобы более развитых интеллектуально, но определенно более зрелых, разносторонних, образованных. Проблема в том, что первые две части цикла из головы тоже не выкинешь: их легкомысленность мешает сконцентрироваться, настроиться на нужный лад. Может быть, после второго тома Алану Муру действительно стоило распрощаться с выдающимися джентльменами (а так же выдающимися леди и выдающимися трансгендерами) и начать новую историю — похожую, но другую. Как он и планировал поступить много лет назад.

Но нет, не получилось — уж больно сердцем прикипел.

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