К 110-летию Николая Носова: Незнайка живёт в каждом ребёнке

Елена Соковенина, , 15:15 — REGNUM

В этом году большие и маленькие читатели отпраздновали юбилей Николая Носова. Автору «Незнайки» исполнилось 110 лет, и уже внук его, Игорь Петрович Носов — тот самый, ставший главным героем рассказов «Мой друг Игорь», рассказывает о книгах своего легендарного дедушки с точки зрения не внука, но читателя.

: Игорь Петрович, что для Вас самого книги Николая Николаевича? Какое у них место среди ваших любимых книг?

Моё отношение к книгам Н. Н. Носова, конечно же, начало формироваться ещё в детстве… Сначала эти книги мне просто нравились. А позже я осознал всю значимость творчества Николая Носова для русской литературы. Я понимаю теперь, что Николай Носов — один из лучших (и очень любимых миллионами читателей!) писателей второй половины ХХ века.

: Вот «Повесть о моём друге Игоре» и остальные автобиографические произведения о дедушке и внуке — как она читается вашими глазами? Там ведь описан совсем малыш. Все эти первые слова, поступки — интересно, неловко, смешно? Узнаёте себя?

Эта повесть — уникальная книга. Некая энциклопедия познания детской психологии и — одновременно — «инструкция» правильного отношения взрослого к ребёнку.

Мне в прошедшие годы было очень интересно не просто вспоминать собственное детство по этой книге, а вспоминать его вместе с моими уже детьми, которым я читал её (а потом они и сами перечитывали… и она им нравится!)

: Дедушка рассказывал о том, как появился в его голове Цветочный городок и его жители? Ведь у этих героев большая, запутанная история. Анна Хвольсон, Питер Кох — их персонажи либо откровенно фольклорные, либо близки к ним. А вот дедушка ваш не стал делать из брауни ни гномов, ни маленьких лесных человечков, ни нечто подобное. Коротышки ближе всего именно к современному ребёнку. Вопрос скорее в том, что вдохновило Николая Николаевича создать такую страну. Мне приходилось читать интервью, в которых Вы говорите «Незнайка — это я». Так, выходит, это всё вы?

Николай Николаевич сначала прошёл творческий путь в полтора десятка лет, создав отличные весёлые рассказы «Мишкина каша», «Фантазёры», «Живая шляпа» и множество других; повести «Весёлая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома»… И только после всего этого появилась первая книга знаменитой трилогии — роман-сказка «Приключения Незнайки и его друзей». Николай Николаевич, зная все старые сказки с маленькими человечками, создал совершенно новый, свой собственный мир малышей и малышек с множеством изумительных персонажей: Незнайка и Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин и астроном Стекляшкин, художник Тюбик и поэт Цветик, музыкант Гусля, механики Винтик и Шпунтик. Все эти художественные образы прописаны, наделены яркими отличительными чертами, что позволило им войти в ряд замечательных классических образов из самых лучших сказок мира.

В основе характера самого известного жителя Цветочного города — Незнайки — живой ум, постоянное любопытство и озорство. Думаю, что неким его прообразом был мой отец Пётр Николаевич, с которого писались не только некоторые герои носовских рассказов. А когда я говорю, что Незнайка — это я, то подразумеваю, что я ведь «продукт» моего отца, который уж точно был Незнайкой. Да и сам Носов говорил, что Незнайка живёт в каждом ребёнке и даже взрослом любознательном человеке.

: Когда вы сами взялись за сказки о Незнайке — это было желание продолжить дело деда, что-то поменять, сделать так, как самому кажется правильным? Или только от любви к Незнайке? Писатель ведь выбирает героев, устами которых хочет сказать что-то важное. Для вас это что?

Да, я всегда хотел продолжать дела моего деда и моего отца. Они оба были талантливыми. Николай Николаевич — в литературе. Пётр Николаевич — в фотоискусстве. Я многому у них научился и попробовал продолжить дело каждого. Надеюсь, что мне это в какой-то степени удалось.

: Боюсь спрашивать, но всё же: возможно ещё продолжение историй про Незнайку?

Вероятно, это стоит осуществить. Тем более, что у меня есть некоторые уже наброски. А раз мой предыдущий сборник рассказов «Остров Незнайки» и сказка «Путешествие Незнайки в Каменный город» не раз уже издавались и переведены на украинский, болгарский, чешский, словацкий, китайский языки, и мне за них не стыдно перед миллионами читателей, — то надо, конечно, постараться и опять продолжить дело Николая Николаевича…

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