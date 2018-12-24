В Москве пройдет баттл классической музыки «Россия VS Италия»

Москва, , 18:10 — REGNUM 2 января в Московском международном Доме музыки состоится «битва» российских и итальянских оперных певцов. Победителей импровизированного баттла «Россия VS Италия» будут определять зрители: правда, сам механизм определения на сайте концертного зала не прописан. В состязании примут участие со стороны родины оперы — сопрано Аврора Тиротта и меццо-сопрано Кьяра Тиротта (обе — Ла Скала, Милан), баритон Рафаэле Фаччола (Театр Беллини, Катания). Честь страны будут отстаивать лауреаты международных конкурсов колоратурное сопрано Екатерина Нешева, тенор Максим Крылов и бас Илья Ушуллу. В состязании пианистов встретятся Франческо Массими и Сергей Семенов.

На вечере будут исполнены оперные арии, романсы и популярные песни двух стран.