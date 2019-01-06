Что делает фильмы о креативности не слишком креативными?

Дмитрий Тёткин, , 12:27 — REGNUM

Я вот о чём как-то задумался, о том, что вокруг каждого музея стал обязательным магазинчик с кружечками и сумочками, на которых напечатаны шедевры. В каждом книжном магазине есть полочка со значками в виде профилей известных писателей. Недорого. А что ещё надо? Разве что волосы покрасить. Правильно держать чашку кофе. Ничего так хорошо не продаётся в наши дни, как богемная буржуазность. Как причастность к миру творцов. В фильме, который выходит на экраны, вы можете посмотреть значительное количество интервью, где известные и успешные (а это обязательное условие, если нет, то только, чтобы подчеркнуть на контрасте) художники, музыканты и даже политики, и религиозные деятели отвечают на один вопрос режиссёра «почему вы креативны?».

Понятно, что сама идея фильма не слишком замысловата, но её воплощение требовало огромного труда. Ездить по всему миру, выстраивать сложные сети отношений, пробиваться к знаменитостям… Более того, может быть, самое интересное в фильме вовсе не попытка в ТВ-формате рассказать про «креативность» (крайне популярная тема в поп-психологии, например), а как раз попытка вглядеться в лица (часто данные очень крупным планом), посмотреть, как люди реагируют на камеру (вот уж неочевидная, но интереснейшая тема, «предъявление себя»). Посмотрев этот фильм, вы словно бы прогуляетесь по большой коллекции творцов, пронесётесь на мотоцикле по цветастому восточному базару, где мелькают наряды, тряпки, маски… В этом есть некоторое обаяние коллажа, компиляции. Интересно реконструировать замысел режиссёра и его воплощение. Как и на каких событиях режиссёр снимал героев? Кинофестивали, например. Встречи со зрителями. Аудиенции. Можно даже увидеть некоторые «кластеры творческих людей», например, бравые немецкие режиссёры.

Это условно «правильно-либеральный» взгляд на творческих людей. Иногда это доходит до смешного, скажем, Россию на этой выставке «творческих людей» вполне могут представлять такие международные звёзды, как «дядя Горби» и звёзды «панк-молебна в храме»… При этом нет ни слова, например, о последователях Альтшуллера, который посвятил всю жизнь попытке понять креативность в техническом творчестве… Не говоря уже о ныне живущих поэтах, писателях, художниках, актёрах. Тут важно другое. Есть особые люди — «художники», «политики», «творцы», «лидеры» — они известны, у них всё получилось. У них есть «секрет». Можно словно бы очутиться среди них на время фильма. В фильме нет про «сломанные судьбы», «самоубийства», «плату за успех», «отношения художников с другими людьми», «политику» и «экономику». Эти все нюансы как-то опускаются. Остаётся только простое и изящное. Медийная звезда. Вопрос. Ответ. Следующий.

Кроме прочего, в фильме есть попытка тематического и ассоциативного монтажа. Много духовной музыки (как правило духовная музыка — это колокола и скрипичные квартеты). Есть «герой», а именно режиссёр-журналист, который ездит по миру в поисках «разгадки секрета креативности», есть мир известных, есть часто ручная репортерская камера, а где-то ещё совсем старенькое «видео», есть мини-интервью, иногда буквально пару слов в жанре папарацци, когда поймал знаменитость у лифта, иногда попытка серьёзного ответа. Но всё это сделано в клиповом жанре даже с анимацией местами. Можно посмотреть на это и как на медитацию, где параллельно, а иногда перпендикулярно замыслу, вы можете предаваться своим мыслям. Дополнительным сюжетом является история создания выставки ответов на вопросы, где режиссёр в конце устраивает музей записанных героями ответов на вопрос «почему вы креативны», такая выставка автографов. Несколько раз режиссёр вообще пытается найти «креативный способ» сделать интервью. Вверх ногами, например. В этом есть некоторое очарование сериальности. Так, в музыке современной случаются направления, где сотни раз повторяется одна и та же музыкальная фраза с минимальными вариациями. Виды горы Фудзи. Череда лиц. Что на самом деле это за люди? Каковы их судьбы? Что мы можем понять про них? Что скрывает первое впечатление? Интересно не только смотреть на звездный «зоопарк», но и пытаться погрузиться в характеры людей всерьёз. Если вы хотите творчески употребить этот фильм, то можете, например, отправиться на него, играя в следующую игру: кто больше знает знаменитостей. Кто знает больше, тот выиграл мешок попкорна. За каждую неузнанную глоток колы со льдом.

Что ещё можно сказать про концепцию? Очень упрощенная модель мира, где «креативность» сводится в основном к странам золотого миллиарда. А что, например, арабов или чукчей не бывает креативных? У аборигенов? Но не было практически и ни одного серьёзного учёного, изобретателя, врача… Который мог бы сказать в кадре что-то глубокое. Да это и не нужно. Повторюсь. Они могли бы просто молчать. Важно, что они узнаются. Разумеется, не было ни слова и про серьёзные исследования самого феномена креативности в психологии и философии. Подробный фильм про это могли бы снять разве где-нибудь в BBC. А здесь другие задачи. Сделать что-то развлекательное, лёгкое, местами весёлое, нарезанное, как фруктовый салат. От звёзд. Однако фильм, безусловно, вызовет у вас какие-то мысли о творчестве, и если у вас ощущается нехватка их, то это прекрасный повод сходить в кинотеатр.

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