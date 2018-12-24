Во Владикавказе состоится премьера оперы Верди «Аида»

Владикавказ, , 15:48 — REGNUM 25 и 26 декабря в Национальном театре оперы и балета Северной Осетии-Алании во Владикавказе, который в 2107 года входит в состав Северо-Кавказского филиала Мариинского театра, состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Аида». Об этом сообщается на официальном сайте театра. Постановку осуществил Алексей Степанюк. Музыкальным руководителем спектакля выступила народная артистка России Лариса Гергиева. За дирижерский пульт встанет Леонид Корчмар. В постановке заняты солисты Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) и Северо-Кавказского филиала.

Как отмечается в релизе, опера «Аида» сегодня присутствует в репертуаре большинства мировых оперных домов. Четко выписанные образы, красивые мелодии, необычный сюжет, наполненный восточным колоритом, динамичная драматургия сделало это сочинение Джузеппе Верди одним из самых любимых и востребованных у поклонников музыки.