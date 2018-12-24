Канал Syfy решил закрыть сериал «Нация Z» после пятого сезона

Нью-Йорк, США, , 15:33 — REGNUM Телеканал Syfy решил закрыть постапокалиптический сериал «Нация Z» после пяти сезонов, последний эпизод шоу выйдет 28 декабря 2018 года. Об этом 23 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Стоит отметить, что франшиза продолжит свою жизнь на потоковом сервисе Netflix, поскольку компания ранее приобрела права на выпуск приквела «Нация Z: черное лето». Главную роль в шоу исполнит модель и актриса Джейми Кинг («Город грехов», «Белые цыпочки», сериал «Зои Харт из южного штата»).

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Напомним, первый эпизод «Нации Z» телеканал Syfy показал 12 сентября 2014 года. Действие первого сезона сериала происходит спустя три года после того, как зомби-вирус уничтожил большую часть населения США.

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