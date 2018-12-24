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Актриса Галина Тихонова скоропостижно ушла из жизни

Культура

Причиной стала тяжёлая болезнь

Москва, 24 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Российская актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась. Ей был 31 год. Об этом на странице в Facebook сообщила сотрудница якутского Театра Олонхо Ирина Энгелис.

«Вчера (23 декабря — прим. ИА REGNUM ) мы потеряли нашу Галину Тихонову — члена нашей киносемьи, дорогого друга и яркую душу», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/story.php

Уточняется, что причиной смерти актрисы стала тяжёлая болезнь. Где и когда состоится прощание с Галиной Тихоновой, пока не уточняется.

Напомним, Галина Тихонова родилась в 1987 году в селе Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. В 2011 года, после окончания с отличием Арктического государственного института культуры и искусств, работала в «Театре Олонхо». Снялась в таких фильмах как «Дорога», «Тёмные силы», «Счастье». За роль в художественном фильме «Белый ягель» была удостоена премии китайского кинофестиваля «Золотой петух и сто цветов» в номинации «Самая популярная иностранная актриса». На V Якутском международном кинофестивале (2016 год) получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Мой убийца».

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