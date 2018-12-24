В Элисте обсудили проект программы развития калмыцкого языка

Элиста, , 14:51 — REGNUM Очередное обсуждение проекта программы «Калмыцкий язык в Республике Калмыкия на 2019−2023 годы» прошло в Институте калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

Проект программы выполнен по заказу министерства образования и науки Калмыкии. Отмечается, что коллектив института подготовил стратегический документ, который охватил все возможные сферы для повышения роли и статуса калмыцкого языка и литературы, при этом работа заняла более года.

Для обсуждения программы на площадку вуза были приглашены учителя и преподаватели калмыцкого языка и литературы, представители министерства образования и науки Калмыкии, регионального парламента, общественных организаций и прессы. В ходе дискуссии выступающие коснулись вопроса о статусе учителя дошкольных образовательных учреждений.

С докладом на встрече выступил завкафедрой калмыцкого языка, монголистики и алтаистики КалмГУ Владимир Мушаев. По его словам, сверхцелью проекта является сохранение, изучение и развитие калмыцкого языка, культурной самобытности калмыцкого народа. Также он перечислил основные задачи, которые должен решать проект: повышение социально-правового статуса калмыцкого языка в Калмыкии, расширение сферы применения, расширение сети учреждений, реализующих образовательные программы этнокультурной направленности, развитие системы непрерывного обучения языку и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс, сохранение и развитие национальной культуры калмыцкого народа.

В ходе обсуждения были озвучены планы и ожидаемые результаты. В числе основных были выделены: увеличение процента говорящих на калмыцком языке жителей региона и возрождение духовной культуры калмыцкого народа. Помимо этого, институт готовится серьезно взяться за переиздание классиков калмыцкой литературы и окончательное оформление академической грамматики родного языка.

Читайте также: В Калмыкии сохранение исчезающего родного языка призывают начать с семьи