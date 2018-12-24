Чедвик Боузман почти сломал ребра Энди Серкису на съемках «Черной Пантеры»

Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Актер Энди Серкис рассказал журналистам, что на съемках одной из сцен кинокомикса «Черная Пантера» Чедвик Боузман практически сломал ему ребра. Об этом 23 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1076901497907146752

Это случилось во время съемок эпизода, в котором разъяренный Т'Чалла настигает Улисса Кло (Серкис) после того, как последний покидает разбитый автомобиль. Актер рассказал, что Боузман не смог рассчитать силу удара из-за того, что на самом деле он почти ничего не видел из-за своей маски.

«Я почуствовал, что он будто сломал мне ребра в самом первом дубле», — сказал Серкис, добавив, что ко всему прочему в тот момент он плохо чувствовал себя из-за недавнего авиаперелета. Из-за этого для съемки сцены потребовалось 30 дублей.

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Напомним, Улисс Кло по сюжету «Черной Пантеры» является торговцем оружием и котрабандистом, который ворует у Ваканды вибраниум (вымышленный металл) и технологии. В прокат картина вышла в феврале 2018 года.

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