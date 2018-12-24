В Румынии открылся центр казахской культуры

Бухарест, , 14:39 — REGNUM В национальной библиотеке Румынии в Бухаресте открылся национальный центр культуры Казахстана, передает 24 декабря телеканал «Хабар 24».

Советник посольства Казахстана в Румынии Нурмухамед Жангараев отметил, что посольство ведет систематическую работу по популяризации казахской культуры. В настоящее время специалисты переводят на румынский язык книгу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра независимости».

Планируется, что в ближайшее время румынская сторона откроет аналогичный центр румынской культуры в Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Стокгольме прошла выставка казахской национальной одежды и украшений «В гостях у кочевников». Мероприятие организовала молодежная ассоциация казахов в Швеции.

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