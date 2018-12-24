Комик Уилл Феррелл боялся сниматься в фильме «Эльф»

Лос-Анджелес, США, , 14:14 — REGNUM Комедийный актер Уилл Феррелл признался в интервью журналистам: до того, как фильм «Эльф» вышел в прокат и был хорошо принят зрителями, он опасался, что эта картина поставит крест на его карьере ещё до того, как она начнется. Об этом 23 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1076943649978662912

Феррелл рассказал, что в течение двух первых недель съемок он бегал по Нью-Йорку в желтых колготках и люди, знающие его по шоу Saturday Night Live, периодически задавали ему вопросы о том, всё ли с ним в порядке и что вообще происходит. В эти моменты актер думал, что либо фильм ждет большой успех, либо это будет полный провал.

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Напомним, фильм «Эльф» вышел в 2003 году, снял его режиссёр Джон Фавро. При бюджете $33 млн картина смогла собрать только в США более $173 млн, а сумма её общемировых сборов составила около $220 млн.

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