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В связи с болезнью Сергея Юрского театр им. Моссовета отменил спектакль

Культура

Состояние актера в настоящее время стабильное

Москва, 24 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Известный советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский был госпитализирован в инфекционное отделение больницы, передает 24 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

"25 декабря, в связи с болезнью народного артиста России Сергея Юрского, объявленный на сцене «Под крышей» спектакль «Предбанник» отменяется», — сообщает 24 декабря пресс-служба театра имени Моссовета в Facebook.

По сообщениям СМИ, состояние актера в настоящее время стабильное.

Напомним, 83-летний актер стал известен миллионам зрителей по своим киноролям в лентах Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии» и других. В настоящее время актер выступает в Театре имени Моссовета.

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