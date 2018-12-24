В связи с болезнью Сергея Юрского театр им. Моссовета отменил спектакль

Москва, , 12:45 — REGNUM Известный советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский был госпитализирован в инфекционное отделение больницы, передает 24 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

"25 декабря, в связи с болезнью народного артиста России Сергея Юрского, объявленный на сцене «Под крышей» спектакль «Предбанник» отменяется», — сообщает 24 декабря пресс-служба театра имени Моссовета в Facebook.

По сообщениям СМИ, состояние актера в настоящее время стабильное.

Напомним, 83-летний актер стал известен миллионам зрителей по своим киноролям в лентах Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии» и других. В настоящее время актер выступает в Театре имени Моссовета.