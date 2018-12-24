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Компания Netflix решила снимать продолжение сериала «Ведьмак»

Культура

Несмотря на то, что фанаты до сих пор не знают, когда выйдет первый эпизод шоу

Компания Netflix решила снимать продолжение сериала «Ведьмак»
Gage Skidmore
Генри Кавилл

Нью-Йорк, США, 24 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  Руководство компании Netflix крайне положительно оценило будущий сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом в роли Геральта и уже подумывает о выпуске продолжения. Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook.

Издание пишет, что эта информация поступила от надежных источников, одним из которых является известный пользователь Twitter KC Walsh. Он отметил, что, судя по всему, Кавилла ждет напряженный график съемок и ему точно придется отказаться от роли Супермена на некоторое время.

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Напомним, пока что Netflix не назвала дату выхода первой серии «Ведьмака», известно лишь, что она выйдет в 2019 году. В сериале вместе с Генри Кавиллом снимаются Фрейя Алан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэйти и Джоди Мэй.

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