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В двух вузах Японии прошли Дни русского языка

Культура

Русский язык вызывает у японских студентов желание узнать о России и национальных республиках в её составе

Якутск, 24 декабря 2018, 11:44 — REGNUM  Филологи Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) организовали Дни русского языка в двух вузах Японии — университетах Саппоро и Кансай, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

Мероприятия проходили с 19 по 21 декабря. В состав университетской делегации вошли декан филологического факультета Галина Жондорова, заведующий кафедрой русской литературы ХХ века и теории литературы Анна Ощепкова, сотрудник Института Востока СВФУ Анна Степанова.

«Мы рады, что благодаря этим встречам русский язык вызывает большое желание японских студентов больше знать не только о нашей стране, но и о национальных республиках Российской Федерации. Японские студенты очень интересуются Россией, с интересом изучают русский язык», — сообщила заведующая кафедрой русского как иностранного филологического факультета Светлана Петрова.

Она отметила, что некоторые японские студенты любят творчество Виктора Цоя, знают произведения многих русских писателей, а одна студентка прочитала на русском языке произведение Александра Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый».

В вузе напомнили, что 2018 год объявлен перекрестным годом России в Японии и Японии в России. Этому событию в университете были посвящены различные мероприятия — Международный день студентов, День Японии на филологическом факультете. В настоящее время на кафедре русского языка как иностранного проходят стажировку три студента из Университета Саппоро. Они принимают активное участие во всех мероприятиях, проходящих как на факультете, так и в университете.

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Российско-японские отношения
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