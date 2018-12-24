Пьеса учёного НГТУ вошла в российско-украинско-белорусский альманах

Новосибирск, , 11:23 — REGNUM Представленный на гуманитарном проекте «Минская инициатива» III Международный литературный альманах «Terra Poetica» объединил произведения 12 драматургов из России, Белоруссии и Украины, в том числе пьесу «Очередь», написанную доцентом кафедры филологии, кандидатом филологических наук Новосибирского государственного технического университета Екатериной Гилевой, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

«Произведение повествует о том, как в современный город нежданно пришла война, и о том, что значит сама идея войны для представителей четырех поколений, живущих сегодня на постсоветском пространстве», — пояснили в вузе.

Форум «Минская инициатива» проходил в столице Белоруссии с 18 по 21 декабря. В рамках мероприятия состоялись конференция «Наследие Бориса Олейника в контексте межкультурного диалога», выставка «Живопись иглой. Художники авангарда и вышивка», семинар переводчиков Белоруссии, России и Украины «Студия поэтического сравнительного перевода Шкереберть», организованный литературным журналом «Дружба народов», круглый стол «Новые подходы в изучении и осмыслении художественного наследия первой половины ХХ века». Модерировал мероприятие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Читайте также: Студентка НГТУ получила медаль от Путина за перевод для глухих иностранцев