Тимур Бекмамбетов: кинокомикс «Стражи галактики» могли снимать в Астане

Лос-Анджелес, США, , 11:20 — REGNUM Российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов сообщил, что съемки фильма «Стражи галактики» студии Marvel могли проходить в Астане. Об этом он рассказал в интервью, которое было показано на канале Tengrinews.

Кинематографист соообщил: однажды к нему обратился один из его знакомых, который занимал должность продюсера картины. Он сказал, что команда проекта ищет места, где можно было бы снять сцены будущего и в качестве одного из вариатов рассматривает Астану. Кинематографист обратился с этим вопросом к властям города, но тогда они не проявили интереса к малознакомой франшизе.

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Напомним, первая часть кинокомикса «Стражи галактики» режиссёра Джеймса Ганна вышла в 2014 году. При бюджете $170 млн картина смогла собрать в мировом прокате более $773 млн. сумма сборов в России составила около $37,8 млн.