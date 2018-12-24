Понедельник, 24 Декабря 2018 года
11:28:45 МСК

В Симферополе Крымский драматический театр открылся несколькими премьерами

Культура

Труппа до конца декабря представит публике комедию, детектив, драму и мелодраму

Симферополь, 24 декабря 2018, 11:14 — REGNUM  В Симферополе после реконструкции открылся Крымский драматический театр имени Горького. Ремонт основных конструкций был сделан довольно быстро — последний спектакль артисты дали в этом здании весной 2018 года. Отпраздновать возвращение труппа решила веселой премьерой — музыкальной комедией «Сезон любви», интерпретации знаменитой постановки Московского театра сатиры «Проснись и пой».

Любители театра Крыма явно соскучились по своим любимым актерам — на официальном сайте театра висит классическое объявление о том, что все билеты на ближайшие спектакли проданы. До конца года театр намерен показать беспрецедентное количество премьер на основной и камерной сценах — это комедии «Подмосковное танго» и «Рок-н-ролл на закате», детектив «Любовь со взломом», мелодрама «Парк советского периода» и драма «Васса Железнова».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить