Певица Рианна рассказала фанатам о своем новом альбоме

Лос-Анджелес, США, , 09:41 — REGNUM Популярная певица Рианна объявила о том, что в 2019 году она намерена выпустить новый альбом. Об этом она написала в комментариях к публикации в Instagram, посвященной её косметической линии Fenty Beauty, сообщил 23 декабря сообщил портал Spin.

Рианна сказала, что её новый альбом будет выполнен в стиле регги, его звучание будет похожим на музку Боба Марли и Supa Dups. Позже певица в интервью журналистам добавила: альбом будет танцевальным и в него войдет всего 10 песен, притом, что изначально для этого проекта было создано около 500 записей.

Читайте также: В Санкт-Петербурге выпустят неизвестный альбом Виктора Цоя

Напомним, свой последний альбом Рианна выпустила в 2016 году, он получил название «Anti». Новый альбом будет у певицы уже девятым по счету.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бурановские бабушки» записали новый альбом