Понедельник, 24 Декабря 2018 года
09:55:16 МСК

Мультфильм «Снежная королева. Зазеркалье» выйдет на экраны 1 января

Культура

В Москве прошел премьерный показ картины

Москва, 24 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  1 января 2019 года в российский прокат выходит новый полнометражный мультипликационный фильм «Снежная королева. Зазеркалье». Это уже четвертая часть, начатого еще в 2012 году сериала. Как и в предыдущих работах в фильме добро в лице Герды и друзей борется со злом для победы волшебства. Режиссер картины Алексей Цицилин. Роли озвучивали Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова, Надежда Ангарская и другие. Производство компаний Wizart Animation, «Союзмультфильм» и «Централ Партнершип».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить