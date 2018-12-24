Мультфильм «Снежная королева. Зазеркалье» выйдет на экраны 1 января

Москва, , 09:28 — REGNUM 1 января 2019 года в российский прокат выходит новый полнометражный мультипликационный фильм «Снежная королева. Зазеркалье». Это уже четвертая часть, начатого еще в 2012 году сериала. Как и в предыдущих работах в фильме добро в лице Герды и друзей борется со злом для победы волшебства. Режиссер картины Алексей Цицилин. Роли озвучивали Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова, Надежда Ангарская и другие. Производство компаний Wizart Animation, «Союзмультфильм» и «Централ Партнершип».