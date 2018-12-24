Понедельник, 24 Декабря 2018 года
08:24:31 МСК

В Швеции прошла казахстанская выставка «В гостях у кочевников»

Культура

Выставка состоялась по инициативе молодежной ассоциации казахстанцев в Швеции

Стокгольм, 24 декабря 2018, 08:11 — REGNUM  В Стокгольме прошла выставка казахстанской национальной одежды и ювелирных изделий «В гостях у кочевников», передает 23 декабря телеканал «Хабар 24».

Выставка состоялась по инициативе молодежной ассоциации казахстанцев в Швеции. На протяжении недели проводились показы на английском и шведском языках, в ходе которых организаторы рассказывали о кочевниках и их быте.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в казахстанском городе Таразе прошла выставка мастеров-ремесленников «Мастера древнего Тараза», в которой приняли участие более 80 мастеров из России и стран Туркестана.

Читайте ранее в этом сюжете: Выставка ремесленников в Таразе собрала более 80 мастеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить