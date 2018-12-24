В Швеции прошла казахстанская выставка «В гостях у кочевников»

Стокгольм, , 08:11 — REGNUM В Стокгольме прошла выставка казахстанской национальной одежды и ювелирных изделий «В гостях у кочевников», передает 23 декабря телеканал «Хабар 24».

Выставка состоялась по инициативе молодежной ассоциации казахстанцев в Швеции. На протяжении недели проводились показы на английском и шведском языках, в ходе которых организаторы рассказывали о кочевниках и их быте.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в казахстанском городе Таразе прошла выставка мастеров-ремесленников «Мастера древнего Тараза», в которой приняли участие более 80 мастеров из России и стран Туркестана.

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