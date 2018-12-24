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Эксперты: сумма сборов фильма «Аквамен» в США оказалась меньше ожидаемой

Культура

Аналитики отмечают, что при этом создателям картины не стоит беспокоиться

Лос-Анджелес, США, 24 декабря 2018, 08:05 — REGNUM  Кинокомикс режиссера Джеймса Вана «Аквамен» несмотря на оптимистические прогнозы, смог собрать на домашнем кинорынке в первые выходные показов лишь $72,1 млн. Об этом 23 декабря сообщил сервис Box Office Mojo.

Стоит отметить, что даже фильм киновселенной DC «Лига справедливости» (считается, что картина не очень удачно выступила в прокате) собрал в США в первые выходные показов $93,9 млн. Однако аналитики отмечают, что создатели «Аквамена» могут быть спокойны: сумма общемировых сборов картины уже составила $482,8 млн, фильм очень рано окупился в прокате.

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Эксперты напоминают, что новому кинокомиксу DC пришлось конкурировать в прокате с такими лентами, как «Мэри Поппинс возвращается» и «Бамблби». По их мнению, это объясняет, почему «Аквамен» собрал такую скромную сумму в первые дни показов.

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