Известный актер призвал сделать нового Джеймса Бонда трансгендером

Лондон, , 07:41 — REGNUM Британский актер Доминик Уэст («Колетт», «Tomb Raider: Лара Крофт», сериал «Любовники») призвал сделать нового Джеймса Бонда трансгендером. Об этом 23 декабря сообщила газета The Daily Telegraph.

Он заявил, что на смену Дэниэлу Крейгу должна прийти Ханна Граф — самый высокопоставленный трансгендер британских вооруженных сил, которая имеет звание капитана и служит в инженерных войсках. «Это на самом деле блестящая идея. У них должен быть транссексуал Бонд, потому что в армии много транссексуалов», — сказал актер.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что ученые университета Отаго Новой Зеландии выявили у Джеймса Бонда алкоголизм. Они пришли к такому выводу после просмотра всех фильмов франшизы. Всего на экране Агент 007 употреблял алкоголь 109 раз (по 4,5 раза за фильм).

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные из Новой Зеландии выявили у Джеймса Бонда алкоголизм