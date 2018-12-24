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Фильм «Последний учитель» получил награду на кинофестивале в Стамбуле

Культура

Фильм «Последний учитель» снят на киностудии «Казахфильм» по заказу министерства культуры и спорта Казахстана

Астана, 24 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  Короткометражный фильм казахстанского режиссера Алена Рахметалиева «Последний учитель» занял второе место на международном кинофестивале Dostluk Kısa Film Festival в Турции, сообщили в пресс-службе АО «Казахфильм».

Фильм снят на киностудии «Казахфильм» по заказу министерства культуры и спорта Казахстана. Картина рассказывает историю учителя химии, который не может добиться послушания учеников из-за мягкости характера. Сын педагога терпит насилие со стороны старшеклассников, что ставит отца перед моральным выбором.

Отметим, кинофестиваль Dostluk Kısa Film Festival прошел с 14 по 16 декабря в Стамбуле. На фестивале были представлены работы из Ирана, Казахстана, Турции, Франции, Италии, Бельгии и Швеции.

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