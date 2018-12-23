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Фильм «Пустота» получил специальный диплом Международного кинофестиваля

Культура

Картины была снята без финансовой помощи государства

Фильм «Пустота» получил специальный диплом Международного кинофестиваля
Цитата из к/ф «Пустота», реж. Павел Москвин. 2018. Россия
Главный герой

Казань, 23 декабря 2018, 18:03 — REGNUM  Художественный фильм казанского кинорежиссера Павла Москвина «Пустота» получил специальный диплом XXIV Международного фестиваля фильмов о правах человека, сообщает 23 декабря издание «Республика Татарстан».

Москвин был отмечен в номинации «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома». Картины была снята без финансовой помощи государства.

Художественный фильм создан в жанре притчи, основной мотив произведения — искупление грехов. Главные роли в картине исполнили Булат Минкин и Венера Шакирова.

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