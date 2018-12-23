Мордовский театр представил балет «Семь красавиц» в Пензе

Пенза, , 17:58 — REGNUM Мордовский Государственный театр представил в Пензе на суд зрителей балет «Семь красавиц», сообщает 23 декабря портал «ПензаИнформ».

Спектакль был создан совместно с артистами Азербайджана. Литературным источником произведения стали стихи средневекового поэта Низами Нянджеви.

История похожа на многие восточные легенды: добрый правитель становится жертвой честолюбивого визиря, который обманом хочет реализовать свои амбиции: уводя шаха в пустыню он с помощью препаратов вызывает у правителя видения.

Балет приурочен к юбилею Кара Караева, известного композитора, написавшего музыку к данной постановке.

Артисты из соседнего государства посетили Мордовию впервые.