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Воронежский театр кукол поставил спектакль «Сестра моя – Русалочка»

Культура

Спектакль создан по пьесе драматурга, переосмысливающего известную сказку Андересена

Воронежский театр кукол поставил спектакль «Сестра моя – Русалочка»
Иллюстрация: Puppet-shut.ru
Афиша

Воронеж, 23 декабря 2018, 17:45 — REGNUM  В Воронежском театре кукол «Шут» состоялась премьера спектакля по пьесе Людмилы Разумовской «Сестра моя — Русалочка», сообщает 23 декабря «Комсомольская правда».

Разумовская переосмысливает известную сказку Ганса Христиана Андерсена, придавая ей большую психологичность.

В постановке задействованы как куклы, так и люди, однако подобный синтез ничуть не вредит органичности повествования. Детская аудитория заворожено наблюдала за происходящим на сцене.

Автором спектакля стал один из ведущих актеров театра Михаил Каданин, для него это первый спектакль в качестве режиссера. Как отмечает корреспондент КП, артист испытывал серьезное волнение перед премьерой.

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