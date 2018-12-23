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В театре Наций состоится премьера спектакля «Любовницы»

Культура

По роману известной австрийской писательницы

В театре Наций состоится премьера спектакля «Любовницы»
Иллюстрация: Theatreofnations.ru
Афиша

Москва, 23 декабря 2018, 17:40 — REGNUM  Театр Наций поставит спектакль «Любовницы» по роману современной австрийской писательницы Эльфриды Елинек, сообщает 21 декабря телеканал «Культура».

Спектакль расскажет истории женщин, четко просчитавших свою жизнь до каждых мелочей: свадьба, дом ребенок. Однако все планы идут коту под хвост, когда в дело вмешивается то, что невозможно просчитать и измерить — любовь.

Напомним, Эльфрида Елинек известная австрийская писательница, драматург, поэтесса и литературный критик. За свое творчество она удостоилась Нобелевской премии по литературе в 2004 году.

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