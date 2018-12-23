В театре «У Никитских ворот» покажут спектакль по шедевру Ингмара Бергмана

Москва, , 17:16 — REGNUM Театр «У Никитских ворот» в Москве покажет спектакль по фильму великого шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана, сообщает 23 декабря портал Sm-news.ru

Создателем спектакля стал выпускник Щукинского училища Сергей Уусталу. Постановка будет сделана по картине «Сцены из супружеской жизни» снятой Бергманом в 1973 году.

Отмечается, что этот спектакль о семейных и человеческих ценностях, современном взгляде на любовь, ревность, измену, а также одиночество.

Напомним, великому шведскому режиссеру Ингмару Бергману в 2018 году исполнилось бы 100 лет. Несмотря на то, что до юбилейной даты он не дожил, его произведения и по сей день оказывают серьезное влияние на современных деятелей театра и кино.

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