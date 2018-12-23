Пермь, , 16:57 — REGNUM В Пермском театре «У Моста» пройдут «Рождественские встречи», сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Данное мероприятие проходит в культурном учреждении почти 20 лет. Начиная с 28 декабря театр откроет перед зрителями свои секреты, позволив побывать всем желающим за его кулисами.

Кроме того, театр представит на суд зрителя очередную премьеру. В этот раз мистическую атмосферу праздника будет создавать спектакль по произведению Дона Нигро «Мефистофель». Пьеса известного драматурга в Пермском театре «У Моста» будет поставлена впервые в мире.

Произведение повествует о человеке, считающим себя не кем иным, как Дьяволом, однако так считает не только он, но и юные создания, душу которых он собрался подчинить своей воле, получится ли это у него, зритель узнает, посетив спектакль.

Напомним, Пермский театр «У Моста» известен в стране как первый мистический театр, в его репертуаре такие спектакли, как «Вий», «Мастер и Маргарита», «Дракула» и другие. Спектакль «Мефистофель» станет продолжением данной традиции.

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