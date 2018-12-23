В Гатчине состоится «Королевский концерт»

Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM В Гатчине можно будет услышать королевскую музыку, сообщает 23 декабря телеканал «Санкт-Петербург».

23 декабря музыкальный ансамбль Barocco Concertato исполнит «Музыку для короля», являвшуюся популярной музыкой при дворе коронованных особо Франции в XVII—XVIII веках.

Гости мероприятия смогут услышать такие произведения как La Sonnerie De Sainte — Genevive Du Mont Марэ, сюиту из Первой книги пьес для клавесина Шамбоньера, одну из сонат Леклера, Королевский концерт №2 Куперена.