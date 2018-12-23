Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
16:40:01 МСК

В Гатчине состоится «Королевский концерт»

Культура

Зрители смогут услышать музыку, популярную среди коронованных особо Франции

Санкт-Петербург, 23 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  В Гатчине можно будет услышать королевскую музыку, сообщает 23 декабря телеканал «Санкт-Петербург».

23 декабря музыкальный ансамбль Barocco Concertato исполнит «Музыку для короля», являвшуюся популярной музыкой при дворе коронованных особо Франции в XVII—XVIII веках.

Гости мероприятия смогут услышать такие произведения как La Sonnerie De Sainte — Genevive Du Mont Марэ, сюиту из Первой книги пьес для клавесина Шамбоньера, одну из сонат Леклера, Королевский концерт №2 Куперена.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить