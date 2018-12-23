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«Бурановские бабушки» записали новый альбом

Культура

Премьера пластинки состоялась 21 декабря 2018 года

Ижевск, 23 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Группа «Бурановские бабушки» выпустила свой очередной альбом «Внучка», сообщает 23 декабря InterMedia.

Новая работа коллектива содержит 14 песен, среди которых присутствуют не только новые записи, но и хорошо известные. Выпуск альбома состоялся 21 декабря 2018 года.

«А вот и наша «Внучка». Слушаем, подпеваем, качаем, танцуем! Ставим лайк», — говорится в описании нового альбома группы, представленного в социальных сетях.

Напомним, коллектив «Бурановские бабушки» получил известность благодаря выступлению на конкурсе «Евровидение-2012», тогда группа завоевала второе место. Музыканты исполняют фольклорную музыку.

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