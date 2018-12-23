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Рамзан Кадыров рассказал о своих музыкальных пристрастиях

Культура

С репом у чеченского лидера не получается

Рамзан Кадыров рассказал о своих музыкальных пристрастиях
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 23 декабря 2018, 15:35 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей любви к пению, сообщает 23 декабря телеканал «Москва 24».

В интервью журналисту телеканала Кадыров заявил, что любит петь с детства, но не все музыкальные жанры доступны чеченскому лидеру.

«Я очень хорошо пою, правда, с репом у меня не получается. Но люблю петь с детства, даже помню, как «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка» пел. Так что пою я очень хорошо», — отметил Кадыров.

Напомним, лидер Чечни Рамзан Кадыров возглавляет регион с 2007 года, на последних выборах в 2016 году он получил поддержку 97.5% региона. Сам политик отметил, что планирует закончить свою карьеру в данной должности, но также и не претендует на более высокий государственный пост.

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