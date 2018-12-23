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«Немаленький принц»: благотворительный спектакль в «Зарядье» в Москве

Культура

Спектакль будет идти до 25 декабря

Москва, 23 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  23 декабря в медиацентре парка «Зарядье» состоится спектакль «Немаленький принц». Он организован силами театра «Театр-студия «15» под руководством Дмитрия Бикбаева в рамках одноименного всероссийского благотворительного проекта. Инициатором и художественным руководителем постановки выступила известная актриса Елена Яковлева. В основе сюжета знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Особенностью спектакля станет участие в нем детского актерского состава, причем, труппа будет меняться. В дни премьерных показов на сцену выйдут участники из Сарова, Москвы, городов Лесной и Заречный. Главную роль Маленького принца исполнит совсем юный артист Сергей Крайнев — воспитанник социального приюта для детей и подростков города Арзамаса. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы «Галчонок».

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Культурная хроника
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