«Немаленький принц»: благотворительный спектакль в «Зарядье» в Москве

Москва, , 13:36 — REGNUM 23 декабря в медиацентре парка «Зарядье» состоится спектакль «Немаленький принц». Он организован силами театра «Театр-студия «15» под руководством Дмитрия Бикбаева в рамках одноименного всероссийского благотворительного проекта. Инициатором и художественным руководителем постановки выступила известная актриса Елена Яковлева. В основе сюжета знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Особенностью спектакля станет участие в нем детского актерского состава, причем, труппа будет меняться. В дни премьерных показов на сцену выйдут участники из Сарова, Москвы, городов Лесной и Заречный. Главную роль Маленького принца исполнит совсем юный артист Сергей Крайнев — воспитанник социального приюта для детей и подростков города Арзамаса. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы «Галчонок».