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В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»

Культура

Они продлятся до 5 января

В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новый год 2019

Москва, 23 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января. Здесь артисты дадут 28 представлений, на которых, по оценке устроителей, побывают более 53 тысяч детей, которым точно будут передано 30 тысяч «вкусных» подарков. Также «Елки мэра» состоятся в Морозовской больнице и Больнице святого Владимира. По сообщениям сайта администрации, всего в столице за каникулы пройдет более 250 грандиозных праздников для детей

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Культурная хроника
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