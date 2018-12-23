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В Якутии выбрали самую красивую девушку

Культура

Девушкой года в Якутии стала Влада Потапова

Якутск, 23 декабря 2018, 01:43 — REGNUM  Мисс Якутия-2018 стала 23-летняя Влада Потапова, передает телеканал «Якутия 24».

Церемония прошла на сцене Театра оперы и балета им. Суоруна Омоллона 21 декабря. Победительнице конкурса подарили автомобиль и корону из серебра 925 пробы, украшенную двумя аметистами и 23 бриллиантами.

Корону победительнице конкурса вручила Наталья Строева — Мисс Якутия — 2017. Второе место конкурса заняла 17-летняя Людмила Трифонова, третье — 22-летняя Людмила Тарабукина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2018». Корону вручили жительнице Филиппин Катрионе Грэй.

Читайте подробнее: Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2018»

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