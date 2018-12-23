«Пеппи» и «Зайка-Зазнайка». Маленьким театралам Волгограда покажут сказки

Волгоград, , 00:46 — REGNUM Новые спектакли — сказки покажут жителям и гостям Волгограда театры, сообщает «Вологда Регион».

Волгоградских ребятишек театры порадуют новыми спектаклями на Новый год. Так, уже 23 декабря в Вологодском театре для детей и молодежи состоится премьера сказки «Пеппи Длинныйчулок» по книге Астрид Линдгрен. Режиссер постановки Сергей Закутин.

Начиная с 27 декабря в Театре юного зрителя Волгограда начнется показ сказки «Зайка-зазнайка». Режиссер спектакля — студентка ярославского театрального института Наталья Петрова-Рудая.

Отметим, что две новогодних постановки ребятишкам уже показали: 22 декабря в Волгоградском областном театре кукол прошла премьера сказки «Щелкунчик и Мышиный король», сообщает «Вечерний Волгоград».

В Волгоградском музыкальном театре дети увидели сказку про «Новые приключения Красной Шапочки» с трусливым волком из зоопарка и с новым персонажем — Людоедом, которого Бабушка смогла перевоспитать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках цикла семейных встреч «Рождественские чтения» актеры театра и кино прочли свои любимые сказки. Проект продлился с 15 по 23 декабря.

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