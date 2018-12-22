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В Мариинском театре открылся фестиваль «Лики современного пианизма»

Культура

Первыми на сцену вышли студенты Шанхайской консерватории музыки

В Мариинском театре открылся фестиваль «Лики современного пианизма»
Иллюстрация: Mariinsky.ru
Са Чен

Санкт-Петербург, 22 декабря 2018, 20:38 — REGNUM  22 декабря в прославленном Мариинском театре открылся Международный фестиваль «Лики современного пианизма». По традиции в нем принимают участие как именитые исполнители, так и молодые музыканты из Европы, Америки и Азии. В это вечер, 22 декабря уже выступил Сергей Бабаян с программой из произведений Моцарта и Равеля, а сейчас на сцене мэтр Денис Мацуев и восходящая звезда, юная Александра Довгань с сочинениями Равеля, Мендельсона и Гершвина. В двух концертах также принял участие и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Днем состоялся концерт студентов Шанхайской консерватории музыки.

В программе фестиваля концерты Валерия Афанасьева, Эндрю Тайсона, Алексея Володина, Павла Галилова, Рустама Мурадова, Дмитрия Калашникова, Федерико Колли, Миры Евтич и других виртуозов.

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Культурная хроника
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