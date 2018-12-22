В Мариинском театре открылся фестиваль «Лики современного пианизма»

Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM 22 декабря в прославленном Мариинском театре открылся Международный фестиваль «Лики современного пианизма». По традиции в нем принимают участие как именитые исполнители, так и молодые музыканты из Европы, Америки и Азии. В это вечер, 22 декабря уже выступил Сергей Бабаян с программой из произведений Моцарта и Равеля, а сейчас на сцене мэтр Денис Мацуев и восходящая звезда, юная Александра Довгань с сочинениями Равеля, Мендельсона и Гершвина. В двух концертах также принял участие и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Днем состоялся концерт студентов Шанхайской консерватории музыки.

В программе фестиваля концерты Валерия Афанасьева, Эндрю Тайсона, Алексея Володина, Павла Галилова, Рустама Мурадова, Дмитрия Калашникова, Федерико Колли, Миры Евтич и других виртуозов.