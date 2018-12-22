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«Иронию судьбы» вновь покажут на Первом канале

Культура

В 2017 году ее демонстрировал телеканал «Россия-1»

«Иронию судьбы» вновь покажут на Первом канале
Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром», реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР
Лукашин

Москва, 22 декабря 2018, 18:32 — REGNUM  Первый канал в очередной раз покажет популярный новогодний фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщили в пресс-службе «Мосфильма».

В прошлом, 2017 году кинокартину демонстрировал телеканал «Россия-1», что стало первым подобным показом за 10 лет. 31 декабря 2018 года фильм вновь вернется на главный канал страны.

Напомним, известная кинокартина вышла в 1975 году и стала самым популярным предновогодним фильмом для граждан СССР и в последствие России. Главные роли здесь исполнили Барбара Брыльска, Андрея Мягков и Юрий Яковлев.

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