Артисты группы IC3PEAK поблагодарили Михалкова за пиар

Москва, , 18:48 — REGNUM Музыканты скандально известной группы IC3PEAK выразили благодарность Никите Михалкову, сообщает 22 декабря издание «Говорит Москва».

Причиной подобного заявления стало упоминание известным кинорежиссером творчества группы. С точки зрения артистов — это «классный пиар».

«Спасибо большое Никите Сергеевичу Михалкову за классный пиар нашего замечательного клипа», — отметили музыканты, отвергнув при этом интерпретацию режиссера, относительно их самого популярного клипа.

Напомним, группа IC3PEAK записала клип «Смерти больше нет», в которой Никита Михалков увидел бунт против российской государственности, а также призывы к свержению власти.

Несмотря на то, что артисты не согласны с подобной трактовкой, многим поклонникам коллектива, а также их критикам, она кажется вполне оправданной и достаточно обоснованной.

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